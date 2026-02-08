Le PSG récupère un élément pour le Classique
C’est LE match de ce début d’année 2026 en Ligue 1. Battu à l’aller au Vélodrome, le Paris Saint-Germain compte bien prendre sa revanche face à l’Olympique de Marseille ce dimanche au Parc des Princes. Et pour l’aider dans cette quête, Luis Enrique va pouvoir compter sur le retour de Khvicha Kvaratskhelia, blessé lors du match nul face à Newcastle en Ligue des Champions (1-1). Le Géorgien pourra donc bien disputer le Classique au contraire d’Achraf Hakimi, suspendu, et de Fabian Ruiz, blessé.
👉 21 joueurs convoqués pour #LeClassique ! 🗒️ pic.twitter.com/A0jmM6OjmI…
SO pour SOFOOT.com
