La drôle de soirée de Jawad El Yamiq pour ses débuts avec Saragosse
information fournie par So Foot 08/02/2026 à 11:44

Les supporters du Real Madrid se rappellent-ils du premier match de Cristiano Ronaldo avec les Merengues ? Probablement pas. Et ceux du Barça se rappellent-ils du premier match de Lionel Messi ? Probablement pas non plus. En revanche, les supporters de Saragosse, eux, se rappelleront pendant longtemps du premier match de Jawad El Yamiq sous les couleurs des Blanquillo. Et pour cause, celui qui a disputé la dernière CAN avec le Maroc a marqué les esprits pour sa première avec Saragosse, lui qui est arrivé cet hiver en provenance d’Al-Najma.

Un but, un CSC, un rouge

Tout a parfaitement commencé pour Jawad El Yamiq qui ouvre le score en première période . Sauf que le conte de fée va vite tourner au cauchemar puisque dans le second acte, le défenseur marocain a d’abord inscrit un CSC avant de se faire exclure dans les dernières minutes.

