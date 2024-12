Quand Textor et Al-Khelaïfi s’attaquent par message

Querelle d’ados.

Ce dimanche, dans le cadre du match Paris Saint-Germain-Lyon prévu au Parc des Princes (20h45, 15 e journée de Ligue 1), L’Équipe a publié un article relatant les échanges entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor concernant les droits TV de la Ligue 1. Des missives datant de cet été. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le président du PSG et de l’Olympique lyonnais ne s’apprécient que très peu. Ainsi, via messages interposés, Textor a notamment reproché au dirigeant qatari son influence sur Vincent Labrune (président de la Ligue de football professionnel) et ses prises de décision hâtives dans le feuilleton des droits TV (abandon d’un projet de plateforme vidéo initialement imaginé par la LFP, entre autres). Réponse d’Al Khelaïfi : « Je ne te parlerai plus jamais et je ne veux plus te voir. Apprends à diriger un club et des médias, c’est la dernière fois que je te laissais me parler . » …

AB pour SOFOOT.com