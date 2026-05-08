La FIFA et Panini, c'est bientôt terminé

La fin d’une époque. À partir de 2031, FIFA et Panini ne travailleront plus ensemble . La Fédération internationale de football a annoncé jeudi dans un communiqué la fin du partenariat qui durait depuis la Coupe du monde 1970 avec la société italienne, créatrice des emblématiques albums de vignettes autocollantes. Le dernier album de l’entreprise basée à Modène sera donc le Mondial 2030, coorganisé par le Maroc, le Portugal et l’Espagne.

Un accord a été signé avec la société américaine Fanatics , le rival de Panini, dont les activités vont des paris sportifs aux vignettes à collectionner. Dans le communiqué, l’instance mondiale a annoncé : « L’une des principales nouveautés proposées aux supporters (…) est la fameuse série de cartes incrustées d’éléments issus des maillots des joueurs y compris ceux portés lors de leur tout premier match (les debut patches) » …

TM pour SOFOOT.com