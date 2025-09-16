Quand Souleymane Diawara envoyait Cristiano Ronaldo à l'infirmerie
« Honnêtement, je trouve ça sévère de siffler la faute. »
Seize ans après les faits, il n’y a que Souleymane Diawara pour minimiser son tacle sur Cristiano Ronaldo à la 60 e minute de ce qui est encore pour quelques heures le dernier Real-OM à Bernabéu. « On pensait dominer au début du match, on se crée deux ou trois occases, avant eux. Et puis… Cristiano marque, et deux minutes après, j’arrive fort, j’arrache le ballon d’abord, mais je prends aussi la cheville. » …
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer