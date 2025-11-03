Quand Pedro Neto fait la grimace aux fans de Tottenham
Il leur cachait la vue aussi.
Ce samedi, Chelsea s’est imposé sur la pelouse de Tottenham (1-0), une de ses victimes préférées (sur les 19 derniers matchs, les Spurs n’ont gagné qu’une fois). Une victoire qui permet aux Blues de revenir à hauteur de leur adversaire du week-end au classement.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer