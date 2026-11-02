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Quand Paulo Fonseca parlait du jeu du Sporting Portugal
information fournie par So Foot 02/11/2026 à 14:48

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Quand Paulo Fonseca parlait du jeu du Sporting Portugal

Quand Paulo Fonseca parlait du jeu du Sporting Portugal

Une décla prémonitoire ? Tout semble indiquer que Paulo Fonseca sera prochainement le nouvel entraîneur du Sporting Portugal. Un passage dans le club de son enfance et un retour au Portugal dix ans après avoir quitté Braga. Si Fonseca semblait apprécier les Leões pendant ses jeunes années, c’était encore le cas récemment, comme en témoigne un entretien qu’il avait donné à la chaîne portugaise Canal 11 en octobre 2025.

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