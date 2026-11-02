Flick prédit un grand avenir à son équipe

Believe, croire en nos rêves. Après une semaine plus que compliquée, avec un revers face au PSG en Ligue des champions (4-2) et la perte du Clásico (1-2), Hansi Flick a tenu à remobiliser ses troupes ce lundi. En conférence de presse, le technicien allemand a d’abord tenu à louer les prestations de ses joueurs , malgré les dernières défaites : « Je pense que nous avons joué notre meilleur football. Il y a de nombreuses raisons à cela, nous le savons bien, mais ce n’est pas une excuse […] Les résultats auraient pu être différents, mais au final, je pense que nous avons joué au même niveau que le Real et le PSG. »

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TM pour SOFOOT.com