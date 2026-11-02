L'anniversaire cauchemardesque de Lausanne
Après-midi cauchemardesque. Ce dimanche, Lausanne fêtait ses 130 ans devant son public . Et ça a plus ressemblé à la fête des morts (ça tombait bien), vu le scénario catastrophique qu’ont proposé les Suisses. Le club, dernier de la Super League suisse, recevait Thoune, champion en titre, mais qui traverse une saison beaucoup plus compliquée que la précédente.
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