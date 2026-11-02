Paulo Fonseca va bien quitter l’OL

Retour au pays. Début de semaine assez mouvementé dans la capitale des Gaule puisque l’entraîneur rhodanien Paulo Fonseca aurait annoncé son départ à ses joueurs ce lundi matin, selon les informations de RMC Sport.

L’OL va donc devoir composer sans son entraîneur, qui quitte le navire lyonnais avant même les fêtes de Noël. En début de saison, personne n’aurait pu anticiper un départ du coach portugais , qui devrait visiblement retrouver le Portugal, en prenant la tête du Sporting. Le board lyonnais va désormais devoir se creuser la tête pour dénicher un nouvel entraîneur pour son banc de touche.…

MB pour SOFOOT.com