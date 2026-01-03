 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quand Paris FC et PSG ne faisaient qu’un
information fournie par So Foot 03/01/2026 à 22:52

Quand Paris FC et PSG ne faisaient qu’un

Quand Paris FC et PSG ne faisaient qu’un

Avant de connaître des trajectoires totalement contraires, le PSG et le Paris FC, qui se retrouvent ce dimanche dans l’élite pour la première fois depuis 48 ans, n’étaient en fait qu’une seule et même entité. On rembobine.

Quarante-quatre mètres. Le chiffre a tourné partout, en mai, lorsque le Paris FC a obtenu, 46 ans après, sa remontée dans l’élite du football français. Quarante-quatre mètres, c’est ce qui sépare le stade Jean-Bouin, actuel antre du PFC, du Parc des Princes, jardin du Paris Saint-Germain, qui accueillera ce dimanche le premier derby parisien dans l’élite depuis 36 ans et un PSG-Racing. Quarante-quatre mètres, c’est en vérité déjà beaucoup trop, pour rendre compte de la proximité qu’entretenaient, à leurs débuts, les deux clubs de la capitale. Car aux origines, ils ne faisaient qu’un.

Fusion, scission et adhésion

Aux origines, il y avait surtout une anomalie : Paris, seule capitale d’Europe – ou presque – à ne pas compter de club de football d’envergure, le Stade français et le Racing Club de France ayant perdu leur statut professionnel quelques années plus tôt. Nous sommes à la fin des années 1960 et les grandes écuries du pays s’appellent Marseille et Saint-Étienne. Alors qu’une reconstruction du Parc des Princes a été entamée en 1967, l’État, la mairie de Paris et la Fédération française de football se mettent d’accord début 1969 pour – premièrement – réparer l’anomalie et ainsi – deuxièmement – trouver un occupant à cette future enceinte de 50 000 places.…

Le docu PSG : Ce club qui a failli ne pas exister , de Jean-Noël Touron et Sébastien Parraud, est disponible sur la plateforme de streaming documentaire Society+.

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Habib Beye ne goûte pas à l'attitude d'Olivier Létang
    Habib Beye ne goûte pas à l'attitude d'Olivier Létang
    information fournie par So Foot 04.01.2026 01:27 

    Olivier Létang se fait des copains. Le président lillois a commencé l’année par une défaite et surtout par une énorme colère à la pause de Lille-Rennes, n’ayant pas digéré le carton rouge reçu par Alexsandro et expliqué après la rencontre par l’arbitre Eric Wattellier.… ... Lire la suite

  • L'arbitre Eric Wattellier explique la raison de l'expulsion d'Alexsandro
    L'arbitre Eric Wattellier explique la raison de l'expulsion d'Alexsandro
    information fournie par So Foot 04.01.2026 00:51 

    Mission transparence. Ce n’est pas tout le temps, mais l’arbitre Eric Wattellier est venu sur le plateau de Ligue 1 +, ce samedi soir, après la rencontre électrique entre Lille et Rennes. Au cœur des débats et à l’origine de la colère lilloise : l’expulsion d’Alexsandro ... Lire la suite

  • Quand le prix de la paix de la FIFA s'affranchit du droit international
    Quand le prix de la paix de la FIFA s'affranchit du droit international
    information fournie par So Foot 03.01.2026 23:59 

    Drôle d’époque. Le 5 décembre, Gianni Infantino remettait le prix de la paix de la FIFA à son grand copain Donald Trump pour le récompenser de « ses actions extraordinaires pour promouvoir la paix et l’unité dans le monde » . Moins d’un mois plus tard, le président ... Lire la suite

  • Touché par un drame familial, Kevin Kampl quitte Leipzig
    Touché par un drame familial, Kevin Kampl quitte Leipzig
    information fournie par So Foot 03.01.2026 23:32 

    Ma famille d’abord. Le RB Leipzig a annoncé ce samedi le départ de Kevin Kampl . Le milieu de 35 ans et le club ont trouvé un accord pour résilier le contrat qui les lie à la date du 31 janvier. Une demande du joueur, qui souhaite se rapprocher de sa famille suite ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank