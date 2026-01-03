Quand Paris FC et PSG ne faisaient qu’un

Avant de connaître des trajectoires totalement contraires, le PSG et le Paris FC, qui se retrouvent ce dimanche dans l’élite pour la première fois depuis 48 ans, n’étaient en fait qu’une seule et même entité. On rembobine.

Quarante-quatre mètres. Le chiffre a tourné partout, en mai, lorsque le Paris FC a obtenu, 46 ans après, sa remontée dans l’élite du football français. Quarante-quatre mètres, c’est ce qui sépare le stade Jean-Bouin, actuel antre du PFC, du Parc des Princes, jardin du Paris Saint-Germain, qui accueillera ce dimanche le premier derby parisien dans l’élite depuis 36 ans et un PSG-Racing. Quarante-quatre mètres, c’est en vérité déjà beaucoup trop, pour rendre compte de la proximité qu’entretenaient, à leurs débuts, les deux clubs de la capitale. Car aux origines, ils ne faisaient qu’un.

Fusion, scission et adhésion

Aux origines, il y avait surtout une anomalie : Paris, seule capitale d’Europe – ou presque – à ne pas compter de club de football d’envergure, le Stade français et le Racing Club de France ayant perdu leur statut professionnel quelques années plus tôt. Nous sommes à la fin des années 1960 et les grandes écuries du pays s’appellent Marseille et Saint-Étienne. Alors qu’une reconstruction du Parc des Princes a été entamée en 1967, l’État, la mairie de Paris et la Fédération française de football se mettent d’accord début 1969 pour – premièrement – réparer l’anomalie et ainsi – deuxièmement – trouver un occupant à cette future enceinte de 50 000 places.…

Le docu PSG : Ce club qui a failli ne pas exister , de Jean-Noël Touron et Sébastien Parraud, est disponible sur la plateforme de streaming documentaire Society+.

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com