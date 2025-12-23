Quand Pape Thiaw doit défendre Sadio Mané

La honte, il est attaquant et il a même pas marqué !

Facile vainqueur du Botswana pour son entrée en lice dans la CAN ce mardi (3-0), le Sénégal a réussi ses débuts et confirme qu’il fait partie des favoris à la victoire finale. Si Nicolas Jackson y est allé de son doublé avant que Chérif N’Diaye ne vienne sceller le score final, la star de l’équipe Sadio Mané est resté muet. Pas de quoi en faire un fromage me direz-vous ? C’était sans compter sur les questions insistantes des journalistes, forçant le sélectionneur Pape Thiaw a prendre la défense de son attaquant en conférence de presse d’après match : « Un joueur comme Sadio Mané sait ce qu’il faut faire, je n’ai même pas besoin de le juger. C’est quelqu’un qui est très important dans l’équipe, on connaît ses capacités, on sait ce qu’il peut nous apporter. Je vais le redire ici, c’est notre Cristiano Ronaldo et notre Messi », a-t-il déclaré . …

FG pour SOFOOT.com