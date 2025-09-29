 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quand Noël Le Graët assurait la survie du Paris FC
information fournie par So Foot 29/09/2025 à 00:21

Quand Noël Le Graët assurait la survie du Paris FC

Quand Noël Le Graët assurait la survie du Paris FC

Voilà où il faut aller pour trouver des témoignages positifs à son égard.

C’est une histoire méconnue que raconte Le Parisien ce dimanche. En l’an 2000, alors qu’il vient de se faire dégager de la présidence de la Ligue nationale de football (ancêtre de la LFP) et remplacé par Gérard Bourgoin, Noël Le Graët rebondit un an plus tard en reprenant la tête du Paris FC , alors englué en CFA et criblé de plusieurs centaines de milliers d’euros de dettes.…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Ryder Cup 2025
    Golf-L'Europe bat les Etats-Unis et conserve la Ryder Cup
    information fournie par Reuters 29.09.2025 00:38 

    par Frank Pingue FARMINGDALE, New York (Reuters) -L'Europe a remporté dimanche près de New York la Ryder Cup aux dépens des Etats-Unis pour une deuxième année consécutive, malgré une remontée au score des Américains au cours de la journée, l'Anglais Tyrrell Hatton ... Lire la suite

  • Ousmane Dembélé transféré au Qatar
    Ousmane Dembélé transféré au Qatar
    information fournie par So Foot 28.09.2025 23:39 

    Rééducation forcée. Toujours sous le coup de sa blessure à la cuisse droite, contractée le 5 septembre dernier avec l’équipe de France, Ousmane Dembélé va passer la seconde pour sa réathlétisation. Après s’être offert un dernier kif ballondoresque au Parc des Princes ... Lire la suite

  • Au bout de l’effort, l’AC Milan fait tomber Naples
    Au bout de l’effort, l’AC Milan fait tomber Naples
    information fournie par So Foot 28.09.2025 22:46 

    AC Milan 2-1 Naples Buts : Saelemaekers (3 e ), Pulisic (31 e ) pour le Milan // De Bruyne (60 e sp) pour le Napoli Plus d’informations à venir. … JD pour SOFOOT.com

  • À dix, un très bon Lens chipe un point contre un petit Rennes
    À dix, un très bon Lens chipe un point contre un petit Rennes
    information fournie par So Foot 28.09.2025 22:41 

    Réduit à dix dès la 48e seconde de jeu, Lens ne s'est pas dégonflé en proposant du jeu et en se contentant d'un point largement mérité contre un tout petit Stade rennais (0-0). Le deuxième score nul et vierge de la saison en Ligue 1 après Metz-Le Havre plus tôt ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank