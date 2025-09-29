Quand Noël Le Graët assurait la survie du Paris FC
Voilà où il faut aller pour trouver des témoignages positifs à son égard.
C’est une histoire méconnue que raconte Le Parisien ce dimanche. En l’an 2000, alors qu’il vient de se faire dégager de la présidence de la Ligue nationale de football (ancêtre de la LFP) et remplacé par Gérard Bourgoin, Noël Le Graët rebondit un an plus tard en reprenant la tête du Paris FC , alors englué en CFA et criblé de plusieurs centaines de milliers d’euros de dettes.…
JD pour SOFOOT.com
