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Quand Neymar fait pleurer de joie un jeune fan
information fournie par So Foot 29/04/2026 à 13:03

Quand Neymar fait pleurer de joie un jeune fan

Quand Neymar fait pleurer de joie un jeune fan

Un petit rayon de soleil dans une période tendue. Au cœur des critiques ces derniers temps, Neymar a refait parler de lui contre son gré… mais en bien , à l’occasion du déplacement de Santos sur le terrain San Lorenzo pour la troisième journée de la Copa Sudamericana, dans la nuit de mardi à mercredi.

Des larmes de bonheur

La star brésilienne, titulaire et capitaine, est entrée sur la pelouse avant le match en compagnie de deux escort kids. L’un d’eux a fondu en larmes lorsqu’il a vu l’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain lui tendre la main avant de l’enlacer . Par la suite, ce jeune fan a eu le privilège de voir Neymar disputer l’intégralité d’une rencontre dans laquelle Santos n’a pas pu faire mieux qu’un match nul (1-1).…

CT pour SOFOOT.com

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