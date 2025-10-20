Quand Matteo Gabbia sauve Rafael Leão d’un carton jaune
Un coéquipier en or.
Double buteur face à la Fiorentina ce dimanche soir, Rafael Leão a permis à l’AC Milan AC de s’imposer 2-1. Mais après son deuxième but, inscrit sur penalty à la 86 e minute, l’attaquant portugais a tenté de retirer son maillot , voulant probablement rendre hommage à Hugo Ekitike. Sanctionné habituellement par un carton jaune, ce geste a été évité de justesse par son coéquipier Matteo Gabbia, qui l’a empêché d’enlever son maillot et le rhabillant en vitesse.…
