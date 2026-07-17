 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pour Konaté, l’Espagne n’est pas dans la tête des Bleus
information fournie par So Foot 17/07/2026 à 18:02

Pour Konaté, l’Espagne n’est pas dans la tête des Bleus

Pour Konaté, l’Espagne n’est pas dans la tête des Bleus

Trois défaites de suite contre les Espagnols, c’est dur, mais pas au point de réserver un rendez-vous chez le psy. Battue par la Roja à l’Euro 2024, en Ligue des nations puis en demi-finales de la Coupe du monde, la France commence à prendre une mauvaise habitude. Ibrahima Konaté refuse pourtant de parler de complexe, comme il l’a expliqué en conférence de presse d’avant-match. « Ils ne sont pas rentrés dans nos têtes, on fait abstraction de ce qui se dit », a assuré le défenseur français, tout en reconnaissant la supériorité espagnole lors du dernier affrontement.

« Trois défaites de suite, ça fait mal »

« Trois défaites de suite, ça fait mal et on ne l’accepte pas en tant que compétiteur », a reconnu Konaté. Le nouveau joueur du Real Madrid estime que les Bleus étaient « en retard sur pas mal de choses » lors de la demi-finale et invite à demander les raisons de cet échec au sélectionneur . Il rappelle également que Lamine Yamal et Nico Williams n’étaient pas à 100 %. « Ce n’est pas la fin de notre carrière, on va être amenés à les rencontrer », a-t-il prévenu.…

MJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank