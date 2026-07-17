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Didier Deschamps justifie la sortie de Rabiot face à l’Espagne
information fournie par So Foot 17/07/2026 à 17:56

Didier Deschamps justifie la sortie de Rabiot face à l’Espagne

Didier Deschamps justifie la sortie de Rabiot face à l’Espagne

Un choix dénué de toute volonté. C’était sans doute celui qui réalisait la meilleure prestation face à l’Espagne, en demi-finales mardi, mais Adrien Rabiot avait dû céder sa place après un carton jaune reçu très tôt dans la partie (9 e minute) pour une semelle sur Dani Olmo . L’ancien milieu marseillais avait alors été remplacé à la pause par Manu Koné. Mais ce changement, c’est lui qui l’a voulu, d’après Didier Deschamps.

« Coach, je ne peux plus jouer mon jeu »

« Pour Adrien, il vient me voir à la pause fraîcheur et me dit : « Coach, je ne peux plus jouer mon jeu » (à cause de son carton jaune). Quand vous êtes milieu, le jeu est à 360 degrés, explique-t-il en conférence de presse, en marge de France-Angleterre pour la médaille de bronze. Je lui ai dit : « Gère, évite de laisser traîner le pied », car ce n’est pas passé loin. »

EM pour SOFOOT.com

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