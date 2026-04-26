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Quand les joueuses de l'OL poussaient Jean-Michel Aulas sous la douche
information fournie par So Foot 26/04/2026 à 11:58

Quand les joueuses de l'OL poussaient Jean-Michel Aulas sous la douche

Quand les joueuses de l'OL poussaient Jean-Michel Aulas sous la douche

La deuxième douche froide de la carrière de JMA après sa défaite aux municipales. À quelques heures de sa quinzième finale de Ligue des champions avec l’OL Lyonnes, cette fois contre Arsenal, Wendie Renard est revenu sur les moments forts de ces derniers carrés de C1 dans les colonnes de L’Équipe.

« On l’emmène dans le vestiaire et on le pousse sous la douche  »

À la question « la demi-finale qui a rendu Jean-Michel Aulas le plus heureux ? », la défenseure a raconté une anecdote arrosée sur l’ancien président de l’OL : « À Umea en 2010, on l’emmène dans le vestiaire et on le pousse sous la douche. Ça nous faisait plaisir à nous, joueuses, de le voir ne serait-ce que sourire et vraiment content. »

MBC pour SOFOOT.com

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