 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Marathon de Londres: le Kényan Sabastian Sawe premier homme de l'histoire sous les 2 heures
information fournie par AFP 26/04/2026 à 13:03

Sabastian Sawe à Londres le 26 avril 2024 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Sabastian Sawe à Londres le 26 avril 2024 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Sabastian Sawe (29 ans) est devenu le premier athlète à courir un marathon en moins de deux heures, dimanche à Londres, où le Kényan a conservé son titre devant l'Éthiopien Yomif Kejelcha et l'Ougandais Jacob Kiplimo.

Sawe a franchi la ligne d'arrivée devant Buckingham Palace après 1 heure, 59 minutes et 30 secondes et pulvérisé l'ancien record du monde établi par Kelvin Kiptum en 2 heures, 1 minute et 25 secondes en avril 2023, moins d'un an avant son décès dans un accident de voiture.

Kejelcha (1h59:41) a lui aussi bouclé les 42.195 km en moins de deux heures, une performance d'autant plus incroyable que le spécialiste du semi-marathon s'alignait pour la première fois sur la distance reine.

Kiplimo (2h00:28), deuxième l'an dernier pour son premier marathon, a également réalisé un meilleur chrono que celui établi par Kiptum il y a trois ans.

Sawe était à la tête d'un groupe de six coureurs quand il a placé une accélération avant le 30e kilomètre. Seul Kejelcha a réussi à rester à ses côtés, avec Kiplimo quelques mètres derrière.

Sport
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Deux prévenus sont escortés vers la salle d'audience pour comparaître lors du procès d'un projet d'attentat islamiste contre un concert de Taylor Swift, au tribunal de Wiener Neustadt, en Autriche, le 28 avril 2026 ( APA / ROLAND SCHLAGER )
    Ouverture du procès du suspect du projet d'attentat contre un concert de Taylor Swift à Vienne
    information fournie par AFP 28.04.2026 11:32 

    Le procès du principal suspect d'un projet d'attentat islamiste contre un concert de Taylor Swift à Vienne à l'été 2024 s'est ouvert mardi devant le tribunal de Wiener Neustadt, dans le sud-est de l'Autriche, sous haute surveillance policière. Beran A., 21 ans, ... Lire la suite

  • New York ouvrira cinq fan zones gratuites pour le Mondial 2026
    New York ouvrira cinq fan zones gratuites pour le Mondial 2026
    information fournie par So Foot 28.04.2026 11:24 

    New York, ville de tous les possibles. Le Mondial 2026 débute dans quelques semaines et certaines villes se préparent déjà à recevoir des millions de supporters. En février plusieurs villes avaient menacé d’annuler leur fan zone faute de budget. Finalement le maire ... Lire la suite

  • Le championnat marocain continuera pendant la Coupe du monde
    Le championnat marocain continuera pendant la Coupe du monde
    information fournie par So Foot 28.04.2026 11:20 

    Une saison de tous les reports. Alors que la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord démarre le 11 juin , la FIFA a donné son accord pour la tenue des derniers matchs du Botola Pro D1 , le championnat marocain, jusqu’au 27 juin… en plein Mondial , rapporte Radio ... Lire la suite

  • Les Parisiens lors de l'entraînement de veille de match au Campus PSG de Poissy, le 27 avril 2026 en vue du choc contre le Bayern Munich ( AFP / FRANCK FIFE )
    Ligue des champions: PSG-Bayern, la finale avant l'heure
    information fournie par AFP 28.04.2026 11:19 

    Considérés comme les deux meilleures équipes actuelles en Europe, le PSG et le Bayern Munich se retrouvent mardi pour un immense choc en demi-finale aller de la Ligue des champions dans un Parc des Princes qui risque d'être en fusion. Le PSG de Luis Enrique, tenant ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank