Marathon de Londres: le Kényan Sabastian Sawe premier homme de l'histoire sous les 2 heures

Sabastian Sawe à Londres le 26 avril 2024 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Sabastian Sawe (29 ans) est devenu le premier athlète à courir un marathon en moins de deux heures, dimanche à Londres, où le Kényan a conservé son titre devant l'Éthiopien Yomif Kejelcha et l'Ougandais Jacob Kiplimo.

Sawe a franchi la ligne d'arrivée devant Buckingham Palace après 1 heure, 59 minutes et 30 secondes et pulvérisé l'ancien record du monde établi par Kelvin Kiptum en 2 heures, 1 minute et 25 secondes en avril 2023, moins d'un an avant son décès dans un accident de voiture.

Kejelcha (1h59:41) a lui aussi bouclé les 42.195 km en moins de deux heures, une performance d'autant plus incroyable que le spécialiste du semi-marathon s'alignait pour la première fois sur la distance reine.

Kiplimo (2h00:28), deuxième l'an dernier pour son premier marathon, a également réalisé un meilleur chrono que celui établi par Kiptum il y a trois ans.

Sawe était à la tête d'un groupe de six coureurs quand il a placé une accélération avant le 30e kilomètre. Seul Kejelcha a réussi à rester à ses côtés, avec Kiplimo quelques mètres derrière.