Estéban Lepaul : « Chanter La Marseillaise, ça serait le graal »

Lepaul France. Meilleur buteur de Ligue 1 avec dix-sept réalisations, l’attaquant du Stade rennais Estéban Lepaul compte bien jouer un mauvais tour au triste FC Nantes ce dimanche après-midi dans le derby breton. Avant de traumatiser les supporters des Canaris, le finisseur des Rouge et Noir, est passé par la case Téléfoot.

« La Coupe du monde, c’est le summum »

Dans l’émission qui disparaîtra en fin de la saison, Lepaul a, entre autres, dévoilé ses ambitions pour la suite de sa carrière. Surprise surprise, ce n’est pas de remporter un titre avec le Stade rennais : « Au vu du parcours que j’ai, je pense que je n’ai plus le droit de me priver de rien. L’Équipe de France, c’est un rêve pour n’importe qui. Si j’avais la chance et l’honneur de représenter un jour et de chanter La Marseillaise, ça serait le Graal » . …

MBC pour SOFOOT.com