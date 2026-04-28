New York ouvrira cinq fan zones gratuites pour le Mondial 2026

New York, ville de tous les possibles. Le Mondial 2026 débute dans quelques semaines et certaines villes se préparent déjà à recevoir des millions de supporters. En février plusieurs villes avaient menacé d’annuler leur fan zone faute de budget. Finalement le maire socialiste de New York, Zohran Mamdani, a annoncé l’installation de cinq fan-zones gratuites dans sa ville pour cet été.

The World Cup is coming to our backyard, and we’re making sure every New Yorker can be a part of it. This summer, FIFA fan events will be free in all five boroughs. Thank you to the NYNJ Host Committee and Governor Hochul for joining our mission to make this summer of soccer… pic.twitter.com/oXivzl23rx…

AR pour SOFOOT.com