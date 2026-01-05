Quand le stade de Schalke 04 accueille du biathlon

Peut-être le seul monde où Johannes Boe peut briller dans un grand stade.

Pendant cette trêve hivernale, à la Veltins Arena antre habituel de Schalke 04, le football n’était vraiment pas au goût du jour. Pistes de ski, fine couche de neige, tir à la carabine… c’est la 22 e édition du World Team Challenge, qui a pris place à Gelsenkirchen, fief du club de deuxième division. Pendant que Moussa Sylla et sa clique déchaussaient les crampons pour les fêtes de Noël, neuf nations et dix équipes se sont retrouvés dans une Veltins Arena prête à accueillir 44 000 spectateurs le temps d’une soirée. …

CM pour SOFOOT.com