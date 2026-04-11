Grande première pour l'arbitrage somalien

À jamais le premier. La FIFA a désigné jeudi les arbitres qui officieront lors de la Coupe du monde qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet. Pour la première fois de l’histoire, un arbitre somalien sera au rendez-vous de la compétition . Omar Abdulkadir Artan fait donc partie des 52 arbitres centraux retenus pour officier durant la compétition.

🏆 La liste des arbitres retenus pour la #FIFAWorldCup 2026 a été dévoilée 🌍 52 arbitres centraux, 88 arbitres assistants et 30 arbitres vidéo issus des six confédérations seront au rendez-vous ℹ Plus d'infos 👉https://t.co/AjIjxRiqqA pic.twitter.com/YVUs5O3Xdj…

LB pour SOFOOT.com