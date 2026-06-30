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Quand le Maroc copie l'Espagne
information fournie par So Foot 30/06/2026 à 12:07

Quand le Maroc copie l'Espagne

Quand le Maroc copie l'Espagne

Le Maroc en mode Espagne 2010. Alors que les Lions de l’Atlas ont validé leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde face aux Pays-Bas, ils ont également pris la seconde place d’un classement honorifique. Le Maroc est devenu la deuxième équipe de l’histoire à réaliser plus de 800 passes dans un match de Coupe du monde selon Opta . 879 plus précisément, avec un taux de précision de 91 %. Le nouveau tiki-taka du Mondial ? Une statistique appuyée par la prestation XXL de Neil El Aynaoui au milieu de terrain. 156 ballons touchés, 15 duels gagnés et 97 % de passes réussies , bref, une bonne façon d’imposer son omniprésence aux côtés d’Ayyoub Bouaddi.

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