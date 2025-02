Quand le Fortuna Sittard joue à douze

Le Real Madrid le fait tous les week-ends, et personne ne dit rien.

Alors que Heerenveen recevait le Fortuna Sittard ce samedi et menait 2-1 à quelques minutes du coup de sifflet final, les hommes coachés par Robin van Persie pensaient bien prendre les trois points. Pour tenter de revenir dans le match, les visiteurs ont donc effectué un double changement à la 88 e minute. Ryan Fosso et Jasper Dahlhaus devaient sortir pour céder leur place à Darijo Grujcic et Owen Johnson… Sauf que Dahlhaus n’est pas sorti tout de suite, et le Fortuna a joué à douze pendant une bonne minute. …

LT pour SOFOOT.com