 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quand la FA Cup s'invite à Hollywood
information fournie par So Foot 17/02/2026 à 10:10

Quand la FA Cup s'invite à Hollywood

Quand la FA Cup s'invite à Hollywood

Shit, fuck et crap. Posté derrière l’écran de sa tablette, aux côtés de Hugh Jackman mangeant une salade visiblement fade, Ryan Reynolds a assisté avec émotion au tirage au sort du 5 e tour (16 es de finale) de la FA Cup. Son club, Wrexham – pensionnaire de deuxième division et dont il est co-propriétaire depuis 2020 – a ainsi tiré Chelsea , qu’il défiera à domicile début mars.

Chelsea at the Racecourse! Holy crap 🔴⚔️🔵 pic.twitter.com/aC8EnLCZEl…

AB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Fin de l’histoire entre Valenciennes et Stéphane Moulin
    Fin de l’histoire entre Valenciennes et Stéphane Moulin
    information fournie par So Foot 17.02.2026 10:38 

    Plus d’eau à son Moulin. Ce mardi matin, le Valenciennes FC a publié un communiqué indiquant la séparation entre le club et Stéphane Moulin, qui n’est donc plus l’entraîneur de l’équipe évoluant en National 1 à compter de ce jour. Il plie bagage en compagnie de ... Lire la suite

  • Ligue des champions : quels sont les joueurs les plus rapides ?
    Ligue des champions : quels sont les joueurs les plus rapides ?
    information fournie par So Foot 17.02.2026 10:34 

    Le premier va vous surprendre. Dans son habituelle Lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES s’est penché sur les joueurs les plus rapides de cette édition 2025-2026 de la Ligue des champions . En voici le résumé, poste par poste : chez les défenseurs ... Lire la suite

  • Voici l'entraîneur le plus courtisé du moment
    Voici l'entraîneur le plus courtisé du moment
    information fournie par So Foot 17.02.2026 09:34 

    L’art de se vendre. C’est ce que Jürgen Klopp semble maîtriser, si bien qu’il a envoyé son agent donner une interview à Transfermarkt. Dans cet entretien, Marc Kosicke affirme en effet que son client est tout simplement l’entraîneur le plus sollicité de la sphère ... Lire la suite

  • Oui, Jules Koundé s'est fait « marcher dessus »
    Oui, Jules Koundé s'est fait « marcher dessus »
    information fournie par So Foot 17.02.2026 09:12 

    Faute avouée… mais toujours pas sifflée. Battus à domicile par Gérone (2-1), les Barcelonais ont de quoi montrer les crocs concernant les décisions arbitrales de ce lundi soir. Pour preuve, l’action qui conduit au deuxième but des Gironistes aurait dû être arrêtée ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank