Quand la FA Cup s'invite à Hollywood
Shit, fuck et crap. Posté derrière l’écran de sa tablette, aux côtés de Hugh Jackman mangeant une salade visiblement fade, Ryan Reynolds a assisté avec émotion au tirage au sort du 5 e tour (16 es de finale) de la FA Cup. Son club, Wrexham – pensionnaire de deuxième division et dont il est co-propriétaire depuis 2020 – a ainsi tiré Chelsea , qu’il défiera à domicile début mars.
Chelsea at the Racecourse! Holy crap 🔴⚔️🔵 pic.twitter.com/aC8EnLCZEl…
AB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
