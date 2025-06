Quand l’Or rencontre le Bitcoin : l’ancien refuge face au nouvel or numérique

crypto

Depuis la fin de l'étalon-or en 1971, les principales monnaies fiduciaires comme le dollar ou l'euro ont progressivement perdu une partie significative de leur pouvoir d'achat. Cette évolution s'explique notamment par des politiques monétaires expansionnistes : les banques centrales peuvent créer de la monnaie pour répondre à des objectifs économiques, comme stimuler la croissance ou lutter contre une crise. Or, cette création monétaire augmente la masse en circulation, ce qui, à long terme, peut entraîner une érosion de la valeur de la monnaie.

Selon les données de la Réserve fédérale américaine (1), le dollar a perdu plus de 85 % de son pouvoir d'achat depuis les années 1970, ce qui reflète l'effet cumulatif de l'inflation au fil des décennies. Ce phénomène touche également d'autres devises, bien que dans des proportions variables.

Face à cette tendance, de nombreux investisseurs se tournent vers des actifs dits “refuges”, dont l'or et bitcoin , pour préserver leur pouvoir d'achat à long terme. Ces actifs partagent une caractéristique essentielle : la rareté. L'or est naturellement limité, tandis que le Bitcoin a été programmé pour ne jamais dépasser 21 millions d'unités. Cette rareté, combinée à l'absence de contrôle centralisé, en fait des alternatives perçues comme plus résistantes à la dépréciation monétaire.

Or : le rempart traditionnel

L'or est utilisé depuis des millénaires comme réserve de valeur. Sa rareté, sa durabilité et sa reconnaissance universelle en font un actif refuge fiable. Historiquement, l'or a bien résisté aux périodes d'inflation : il a conservé, voire augmenté, son pouvoir d'achat pendant les périodes de turbulence économique. Sur les dix dernières années, l'or s'est ainsi apprécié de plus de 180% face au dollar et à l'euro (2).

Bitcoin : le nouvel or numérique

Créé en 2009, Bitcoin est conçu pour être rare (21 millions d'unités maximum), transparent (grâce à la blockchain, qui est un registre de transactions auditable par tous) et décentralisé (sans banque centrale). Son émission est réduite tous les quatre ans, et s'échelonne depuis le 20 avril 2024 (date de la dernière division de son émission) à environ 164 250 par an (environ 16,4 milliards de dollars au mois de mai 2025): à comparer avec les 800 milliards de dollars additionnels comptabilisés dans la masse monétaire américaine sur la même période3. Depuis sa création, il a fortement gagné en valeur, en partie parce que sa quantité est limitée – contrairement aux devises traditionnelles : il s'est ainsi apprécié de plus de 44 000% face aux principales monnaies fiduciaires, le dollar et l'euro4.

Bitcoin est souvent comparé à l'or pour trois raisons :

Rareté contrôlée : son offre est finie.

Durabilité : l'or résiste à la corrosion et à l'épreuve du temps, le bitcoin n'a jamais été piraté ou altéré.

Protection contre l'inflation : son offre fixe en fait une alternative crédible aux monnaies inflationnistes.

Comparaison entre l'or et Bitcoin

Un actif qui s'institutionnalise

Si l'or a progressivement été abandonné comme étalon adossé aux principales monnaies traditionnelles, il reste un actif de réserve adopté par la plupart des nations au monde, comme les Etats-Unis qui en détiennent plus de 8 000 tonnes, l'Allemagne (3 300 tonnes) ou encore la France, dont la Banque centrale détient 2 400 tonnes5.

Bien plus jeune, et bien moins adopté, le Bitcoin n'a pas encore ce statut, même si c'est en train de changer, tout d'abord par le prisme de pays comme le Salvador ou le Bhoutan, qui ont reconstruit une part de leur économie sur l'acquisition et le minage (le terme utilisé pour qualifier la production) de bitcoins, puis plus récemment par les Etats-Unis : le 6 mars dernier, la première économie mondiale a en effet institué une “Réserve stratégique de Bitcoin”, avec plus de 200 000 bitcoins dans son escarcelle.

Que retenir ?

Entre 1971 (fin de l'étalon-or) et aujourd'hui, le dollar a perdu plus de 85 % de son pouvoir d'achat.

L'or et le Bitcoin ont, à l'inverse, vu leur valeur s'apprécier sur le long terme.

L'or et le Bitcoin partagent des caractéristiques communes

Pour les investisseurs inquiets de l'inflation et de la dévaluation des monnaies, diversifier une partie de leur portefeuille en or et/ou en Bitcoin peut être une stratégie pertinente.

(1). U.S. Bureau of Labor Statistics

(2). SIX, Forex, Boursorama, données à jour du 26 mai 2025 - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

(3). Federal Reserve Bank of Saint-Louis, données à jour du 26 mai 2025.

(4). XE, données à jour du 26 mai 2025 - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

(5). Tradingeconomics, données de décembre 2024.