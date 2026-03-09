Quand l’ancien Rennais Tomáš Koubek envoie un ballon sur un balcon

Un ancien de Ligue 1 rend hommage au XV de France. Tomáš Koubek s’est illustré ce week-end dans le championnat tchèque, lors du déplacement du Slovan Liberec à Bohemians, ce dimanche.

Sur une passe en retrait d’un de ses partenaires, l’ex-gardien du Stade rennais s’est empressé vers le ballon pour l’empêcher de sortir en corner. Il a réussi a dégager la chique à temps, mais l’a envoyé hors des limites du terrain… dans le balcon d’un immeuble situé aux abords du stade . Un vrai compas dans l’oeil.…

CT pour SOFOOT.com