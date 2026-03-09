 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quand l’ancien Rennais Tomáš Koubek envoie un ballon sur un balcon
information fournie par So Foot 09/03/2026 à 17:02

Quand l’ancien Rennais Tomáš Koubek envoie un ballon sur un balcon

Quand l’ancien Rennais Tomáš Koubek envoie un ballon sur un balcon

Un ancien de Ligue 1 rend hommage au XV de France. Tomáš Koubek s’est illustré ce week-end dans le championnat tchèque, lors du déplacement du Slovan Liberec à Bohemians, ce dimanche.

Sur une passe en retrait d’un de ses partenaires, l’ex-gardien du Stade rennais s’est empressé vers le ballon pour l’empêcher de sortir en corner. Il a réussi a dégager la chique à temps, mais l’a envoyé hors des limites du terrain… dans le balcon d’un immeuble situé aux abords du stade . Un vrai compas dans l’oeil.…

CT pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Kombouaré, les codes n'ont pas changé
    Kombouaré, les codes n'ont pas changé
    information fournie par So Foot 09.03.2026 18:29 

    En deux matchs sur le banc du Paris FC, Antoine Kombouaré a ramené 4 points et rapproché le club de la capitale du maintien en Ligue 1. Avec les bonnes vieilles méthodes du coach de 62 ans. Il est revenu avec sa casquette, son ton cassant et ses méthodes presque ... Lire la suite

  • Amende salée pour Rodri après ses propos contre l’arbitrage
    Amende salée pour Rodri après ses propos contre l’arbitrage
    information fournie par So Foot 09.03.2026 18:25 

    Faites tourner la machine à billets. Furieux après le match nul de Manchester City contre Tottenham (2-2) le 1 er février, Rodri s’était plaint de l’arbitrage auprès des médias : « Je sais que nous avons gagné trop souvent et que les gens ne veulent pas que nous ... Lire la suite

  • Liverpool sans un cadre contre Galatasaray
    Liverpool sans un cadre contre Galatasaray
    information fournie par So Foot 09.03.2026 18:18 

    L’histoire se répète. Alisson ne figure pas dans le groupe de Liverpool qui défiera Galatasaray, ce mardi en huitièmes de finale allers de la Ligue des champions. Le gardien de but titulaire des Reds a ressenti une gêne lors de la séance d’entraînement, ce lundi ... Lire la suite

  • Le Barça ferme sa billetterie pour endiguer la vague de supporters de Newcastle
    Le Barça ferme sa billetterie pour endiguer la vague de supporters de Newcastle
    information fournie par So Foot 09.03.2026 18:07 

    Spill the tea. Avant le match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions opposant le FC Barcelone à Newcastle , le club catalan s’est permis une petite folie : suspendre la vente des billets pour le match retour de mardi prochain . Comme le relaie Marca ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank