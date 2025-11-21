Quand Javier Tebas cite la Bible pour défendre ses intérêts (et ceux du football)
L’ancien continue de déraper sévèrement.
Javier Tebas, président de LaLiga, est intervenu lors de l’Olé Summit 2025 , un événement organisé par le journal argentin Olé . Il a livré une série de déclarations sur la manière dont on consomme le football aujourd’hui, les défis auxquels l’industrie fait face et les raisons pour lesquelles le piratage reste, selon lui, une menace qui pèse sur l’avenir du soccer , comme le rapporte Marca .…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
