Quand Gims rend visite à un club amateur
information fournie par So Foot 16/11/2025 à 16:38

Quand Gims rend visite à un club amateur

Quand Gims rend visite à un club amateur

J’veux une Vertavienne, qui traverse au feu vert, qui s’en fout de la Tour Eiffel.

Gims a tapé la balle dans le club de Vertou. Le chanteur s’est rendu discrètement dans la banlieue nantaise après ses trois concerts au Zénith de Nantes, comme le raconte Ouest-France . Une visite express, secrète, et sans convier tous les licenciés du clubs. Gims a assisté à la séance d’entraînement des U15-U16. « Le lieutenant de la gendarmerie m’a même appelé pour avoir une confirmation qu’il ne s’agissait pas d’une fake news, » raconte le président du club de National 3, qui évolue avec Giovanni Sio dans ses rangs. Et spoiler : « Gims est quelqu’un de très humble, gentil et abordable. » Gims a ensuite pris un avion pour aller jouer à Charleroi.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
