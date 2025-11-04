 Aller au contenu principal
Quand Francesco Totti ne reconnaît aucun de ses anciens coéquipiers
information fournie par So Foot 04/11/2025 à 09:59

Totti sucrera bientôt les fraises, attention.

Eh oui, la légende italienne a visiblement la mémoire qui flanche un peu, surtout quand on parle de la Roma. Pourtant, Francesco Totti c’est 24 ans de vie professionnelle au sein de la Louve (1993-2017), 787 matchs, 307 buts et une centaine de coéquipiers venant et partant. Dans un petit jeu organisé par Prime Vidéo, Totti a ainsi tenté de se souvenir des joueurs qu’il a côtoyé tout au long de sa carrière… avec très peu de réussite . Ainsi, l’ancien meneur de jeu n’a pas reconnu Ashley Cole, Gerson ( « on a joué ensemble ? ») ou encore José « le Grec, bordel c’est quoi son nom déjà ?! » Holebas.…

AB pour SOFOOT.com

