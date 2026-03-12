Quand Enzo Fernandez s’en prend à son gardien
Foutu football moderne. Si le PSG a pu en passer cinq à Chelsea, c’est en grande partie grâce à la générosité défensive londonienne. Parmi les grands fautifs des Blues , Filip Jörgensen, titularisé dans les buts, s’est surtout attiré le courroux d’Enzo Fernández . Pas vraiment serein dans ces 90 minutes, le gardien danois a notamment déconné sur le troisième but parisien, inscrit par Vitinha, à la suite d’une relance axiale complètement foirée . De quoi déclencher la colère de Fernández, venu demander des explications sur cette prise de risque inutile.
Enzo não está de bem com o Jorgensen.#DAZNChampions #DAZNBetano pic.twitter.com/0Wbum9Fkhp…
AB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer