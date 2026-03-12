Pep Guardiola préfère voir le verre à moitié plein

L’important, c’est d’y croire. Battu à plate couture par un Real Madrid des grands soirs lors du huitième de finale aller de Ligue des champions (3-0), Pep Guardiola préfère voir le verre à moitié plein pour Manchester City .

« Évidemment, 3-0, c’est mieux que 4-0, tente de positiver le coach catalan. C’est un résultat difficile, on ne peut pas le nier. J’avais le sentiment qu’il était parfois difficile de contrôler les transitions. Quand nous perdions le ballon, ils se projetaient, ils remontaient le ballon, puis Vinícius et le reste des joueurs pouvaient prendre les espaces. Mais j’ai eu le sentiment qu’on n’avait pas si mal joué. » …

SW pour SOFOOT.com