 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pep Guardiola préfère voir le verre à moitié plein
information fournie par So Foot 12/03/2026 à 12:06

Pep Guardiola préfère voir le verre à moitié plein

Pep Guardiola préfère voir le verre à moitié plein

L’important, c’est d’y croire. Battu à plate couture par un Real Madrid des grands soirs lors du huitième de finale aller de Ligue des champions (3-0), Pep Guardiola préfère voir le verre à moitié plein pour Manchester City .

« Évidemment, 3-0, c’est mieux que 4-0, tente de positiver le coach catalan. C’est un résultat difficile, on ne peut pas le nier. J’avais le sentiment qu’il était parfois difficile de contrôler les transitions. Quand nous perdions le ballon, ils se projetaient, ils remontaient le ballon, puis Vinícius et le reste des joueurs pouvaient prendre les espaces. Mais j’ai eu le sentiment qu’on n’avait pas si mal joué. »

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Memphis Depay est à fond derrière Jean-Michel Aulas pour les élections municipales
    Memphis Depay est à fond derrière Jean-Michel Aulas pour les élections municipales
    information fournie par So Foot 12.03.2026 12:31 

    Chez les anciens Gones, on n’oublie jamais le patron. Jean-Michel Aulas est en campagne pour les élections municipales , on l’a bien compris. Président de l’Olympique lyonnais de 1987 à 2023 , celui qui se targue de n’avoir aucune étiquette politique a reçu le ... Lire la suite

  • Federico Valverde, le bonheur en triple
    Federico Valverde, le bonheur en triple
    information fournie par So Foot 12.03.2026 12:27 

    Auteur d’un triplé contre Manchester City, Federico Valverde s’est certainement offert le match d’une vie. La juste récompense pour l’un des cadres du Real Madrid, qui a longtemps connu une période de disette. Le poste de relayeur est de loin le plus gros fourre-tout ... Lire la suite

  • Pedro Neto offre des excuses et un cadeau au ramasseur de balles
    Pedro Neto offre des excuses et un cadeau au ramasseur de balles
    information fournie par So Foot 12.03.2026 12:14 

    Excuses acceptées. Le mauvais geste de Pedro Neto sur un ramasseur de balle en fin de match, ce mercredi soir, a légèrement tendu les deux camps, avant que le PSG ne plante le cinquième pour enfoncer Chelsea. Frustré et impatient, le Portugais n’a pas apprécié ... Lire la suite

  • Coupe du monde - Qualifications asiatiques - Groupe A - Iran contre Corée du Nord
    Football-La menace de retrait de l'Iran de la Coupe du monde laisse la FIFA dans l'incertitude
    information fournie par Reuters 12.03.2026 12:07 

    par Michael Church La déclaration mercredi du ministre iranien des Sports Ahmad Donyamali, selon laquelle l'Iran ‌ne peut pas participer à la Coupe du monde co-organisée par les États-Unis, laisse planer une grande incertitude sur la 23ᵉ édition du Mondial, qui ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank