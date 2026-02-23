Quand Diego Moreira chambre l’OL

Belle petite revanche. Suite à la victoire de Strasbourg sur l’Olympique lyonnais en clôture de la 23ᵉ journée de Ligue 1 (3-1), Diego Moreria s’est lâché sur son ancien club. Passé dans le club rhodanien lors de la saison 2023-2024, l’international belge, qui n’a joué que 9 petits matchs avec l’OL, a lâché : « Là-bas, on m’a appelé comment ? Agent 007. Mais ici j’ai marqué. Tu captes ? »

TM pour SOFOOT.com