 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quand Diego Moreira chambre l’OL
information fournie par So Foot 23/02/2026 à 09:28

Quand Diego Moreira chambre l’OL

Quand Diego Moreira chambre l’OL

Belle petite revanche. Suite à la victoire de Strasbourg sur l’Olympique lyonnais en clôture de la 23ᵉ journée de Ligue 1 (3-1), Diego Moreria s’est lâché sur son ancien club. Passé dans le club rhodanien lors de la saison 2023-2024, l’international belge, qui n’a joué que 9 petits matchs avec l’OL, a lâché : «  Là-bas, on m’a appelé comment ? Agent 007. Mais ici j’ai marqué. Tu captes ?  »

Diego Moreira tacle l'OL et ses anciens supporters ? 👀⚔️ Sur la story d'Emanuel Emegha, on l'entend dire : « Là-bas, on m'a appelé comment ? Agent 007. Mais ici j'ai marqué. Tu captes ? » En bonus, le crack belge a balancé un "JUSTICE DE DIEU" en story sur son compte Snapchat… pic.twitter.com/fIt6warYGm…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L’impressionnante collision qui a coûté deux dents à Ruben Loftus-Cheek
    L’impressionnante collision qui a coûté deux dents à Ruben Loftus-Cheek
    information fournie par So Foot 23.02.2026 09:24 

    Une soirée très amère. Dimanche, l’AC Milan n’a pas seulement perdu 0-1 contre Parme. Une première depuis 24 matchs de Serie A sans défaite, les Rossoneri n’ayant chuté que lors de la première journée. Mais les Milanais devront probablement se passer pendant longtemps ... Lire la suite

  • En France, 38% des femmes adultes déclarent avoir une faible maîtrise du vélo. (crédit: Adobe Stock)
    Pourquoi les femmes font-elles moins de vélo que les hommes?
    information fournie par The Conversation 23.02.2026 08:30 

    En France, comme dans la grande majorité des pays du globe, les femmes pédalent moins que les hommes. Comment l'expliquer? Selon une enquête de 2023, en France, 11% des femmes adultes affirment ne pas savoir faire du vélo et 38% déclarent une faible maîtrise, contre ... Lire la suite

  • Kombouaré au PFC, un drôle de Paris
    Kombouaré au PFC, un drôle de Paris
    information fournie par So Foot 23.02.2026 00:52 

    Au lendemain d'un match nul à Toulouse (1-1), synonyme de sixième match de rang sans victoire, le Paris FC a fait le choix de se séparer de Stéphane Gilli et a dans la foulée officialisé l'arrivée d'Antoine Kombouaré. De quoi soulever quelques interrogations autour ... Lire la suite

  • Cérémonies - Cérémonie de clôture
    JO 2026-Milan-Cortina transmet le drapeau olympique aux Alpes françaises 2030
    information fournie par Reuters 22.02.2026 23:47 

    par Elvira Pollina et Keith Weir Milan-Cortina a remis ‌dimanche le drapeau olympique à la France, qui accueillera la prochaine édition des Jeux olympiques d'hiver en 2030 dans les ​Alpes, à l'issue d'une cérémonie de clôture sur le thème de "la beauté en action" ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank