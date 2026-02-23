 Aller au contenu principal
La mort d'un narcotrafiquant met le Mexique en état d'alerte
information fournie par So Foot 23/02/2026 à 10:24

Quand le football passe au second plan… Comme le rapporte Ouest-France , la ville hôte de la Coupe du monde, Guadalajara, ainsi que tout le Mexique, sont en état d’alerte après la mort d’un chef de cartel.

Dimanche, les forces de sécurité mexicaines ont annoncé avoir tué l’un des narcotrafiquants les plus recherchés d’Amérique latine, Nemesio Oseguera Cervantes, également connu sous le nom d’ El Mencho . L’opération a été menée dans l’État de Jalisco, où se trouve également Guadalajara. En réaction à la mort du chef du cartel Jalisco Nouvelle Génération (CJNG), des affrontements ont ensuite éclaté entre les forces de sécurité et des groupes criminels .…

JE pour SOFOOT.com

