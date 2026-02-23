La mort d'un narcotrafiquant met le Mexique en état d'alerte

Quand le football passe au second plan… Comme le rapporte Ouest-France , la ville hôte de la Coupe du monde, Guadalajara, ainsi que tout le Mexique, sont en état d’alerte après la mort d’un chef de cartel.

Dimanche, les forces de sécurité mexicaines ont annoncé avoir tué l’un des narcotrafiquants les plus recherchés d’Amérique latine, Nemesio Oseguera Cervantes, également connu sous le nom d’ El Mencho . L’opération a été menée dans l’État de Jalisco, où se trouve également Guadalajara. En réaction à la mort du chef du cartel Jalisco Nouvelle Génération (CJNG), des affrontements ont ensuite éclaté entre les forces de sécurité et des groupes criminels .…

JE pour SOFOOT.com