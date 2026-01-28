Quand des ultras mettent le feu à un match de U11 en Autriche

Quand des ultras mettent le feu à un match de U11 en Autriche

Allumez le feu. Deuxième du championnat d’Autriche, le LASK est en trêve depuis une petite quinzaine de jours. Pas de quoi ramollir les ultras de ce club basé à Linz, dans le nord-ouest du pays.

À défaut de se presser à la Raiffeisen Arena, les supporters du groupe « LASK 1908 » ont garni les tribunes d’une salle de futsal de la ville. C’est là que se jouait il y a quelques jours la « Coupe Landstrassler », un tournoi U11 organisé par le club . Alors, entre immenses drapeaux, tifos et tambours, les ultras ont sorti tout l’attirail pour offrir une ambiance digne des plus grands soirs aux jeunes pousses.…

CMF pour SOFOOT.com