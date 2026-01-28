 Aller au contenu principal
Quand des ultras mettent le feu à un match de U11 en Autriche
information fournie par So Foot 28/01/2026 à 09:11

Allumez le feu. Deuxième du championnat d’Autriche, le LASK est en trêve depuis une petite quinzaine de jours. Pas de quoi ramollir les ultras de ce club basé à Linz, dans le nord-ouest du pays.

À défaut de se presser à la Raiffeisen Arena, les supporters du groupe « LASK 1908 » ont garni les tribunes d’une salle de futsal de la ville. C’est là que se jouait il y a quelques jours la « Coupe Landstrassler », un tournoi U11 organisé par le club . Alors, entre immenses drapeaux, tifos et tambours, les ultras ont sorti tout l’attirail pour offrir une ambiance digne des plus grands soirs aux jeunes pousses.…

CMF pour SOFOOT.com

