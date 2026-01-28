La dernière folie de John Textor à Lyon

C’était déjà gênant, mais ça le devient toujours un peu plus. Plus du tout en odeur de sainteté du côté de Lyon et en retrait de toutes activités liées au club depuis juin dernier, John Textor aurait cherché à remettre son nez dans les affaires de ce dernier en amont de son Assemblée générale, qui se tient ce mercredi. Selon les informations d’Edward Jay de RMC Sport, l’Américain aurait ainsi tenté une nouvelle fantaisie du côté de l’Olympique lyonnais, et pas n’importe laquelle !

Un putsch avant l’AG ?

Pour résumer les faits en quelques mots : John Textor aurait tenté de reprendre les rênes du club mais s’est vu barrer la route par les gardes fous que sont Michele Kang et Ares. Pour expliquer plus en détails, l’ancien boss de l’OL aurait ainsi cherché à écarter des décideurs , dont les votes prévus à l’AG ne lui étaient pas favorables, de BitCo, une structure détenant les actions d’Eagle Group ainsi que la très grande majorité de ses droits de vote. Il les aurait donc révoqués via ses avocats, afin de les mettre hors-jeu , pour pouvoir se proposer devant l’assemblée générale en vue de reprendre le contrôle du club , via une motion votée en sa faveur.…

JF pour SOFOOT.com