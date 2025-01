Quand Dembélé va, Paris va

Auteur d'un triplé qui a mené le PSG vers les barrages sur la pelouse de Stuttgart (1-4), Ousmane Dembélé a brillé de mille feux en Allemagne. Des buts qui changent forcément le regard porté sur lui et ouvrent de nouvelles perspectives à son équipe.

Il fallait être Rennais ou Nantais ce mercredi soir pour se rappeler du dernier triplé d’Ousmane Dembélé. Inscrit lors d’un derby, le 6 mars 2016, le premier hat-trick du numéro 10 du Paris Saint-Germain chez les professionnels a certainement longtemps pensé ne jamais avoir de successeur. Neuf ans plus tard, c’est tel un véritable numéro 9 qu’il a réédité la même performance, contre Stuttgart, en Ligue des champions cette fois-ci.

Toujours plus haut, toujours plus loin

L’international français a trouvé ses marques à ce poste cette saison, et il n’est plus du tout moqué pour ses statistiques faméliques. Il a d’ailleurs confirmé qu’il affectionnait ce positionnement au micro de Canal + à l’issue de la rencontre. « Je suis content. Je suis beaucoup plus proche du but en jouant numéro 9 , a-t-il ainsi confié. Dès que j’élimine un joueur, je suis devant le but. J’ai cette lucidité pour marquer. Je suis aussi très bien servi par mes partenaires. » Bien servi certes, comme sur sa première réalisation, offerte par Bradley Barcola, mais il s’est aussi bien débrouillé seul. En puissance comme sur son doublé, puis en finesse, sur le but du 4-0.…

Par Julien Faure, à la MHP Arena pour SOFOOT.com