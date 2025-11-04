 Aller au contenu principal
Quand Cristiano Ronaldo encense Trump
04/11/2025

De la part de l’ambassadeur en chef de l’Arabie Saoudite, ce n’est pas étonnant.

Invité par le journaliste star Piers Morgan, Cristiano Ronaldo a affiché sa sympathie pour Donald Trump. Il faut attendre la fin de l’interview pour l’entendre saluer les « efforts remarquables » du président américain, sans que l’on sache pourquoi. Dans cette émission sobrement intitulée « Mon interview la plus personnelle » , la star développe un peu : « Donald Trump est l’une des personnes qui peut aider à changer le monde » . Le Portugais salue ses « efforts pour la paix » et son « leadership » .dans un court extrait : la deuxième partie de l’émission n’est pas encore diffusée. Une bonne façon de se mettre du côté du pouvoir, à quelques mois de la Coupe du monde américaine. Et peu importe les critiques.…

UL pour SOFOOT.com

Sport
Donald Trump
