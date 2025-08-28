Quand connaîtra-t-on le calendrier exact des rencontres de Ligue des champions ?

Encore un (tout petit) peu de patience.

Le tirage de la phase unique de la Ligue des champions a eu lieu ce jeudi à Monaco, avec son lot de chocs pour les clubs français. Pour autant, malgré la procédure de tirage au sort automatisée par IA, les dates précises des rencontres européennes ne sont pas encore fixées au calendrier . Sur son site, l’UEFA précise que « le calendrier des matches, avec les dates des matches et les heures des coups d’envoi, sera communiqué au plus tard le samedi 30 août . » …

TJ pour SOFOOT.com