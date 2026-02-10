 Aller au contenu principal
Quand Ben Arfa tenait tête à Juninho et se mettait à dos le vestiaire lyonnais
information fournie par So Foot 10/02/2026 à 11:35

Jeune, talentueux et impertinent. Dans un long format de L’Équipe Explore publié ce mardi, plusieurs proches et anciens coéquipiers d’ Hatem Ben Arfa ont raconté ses débuts tumultueux en professionnel à l’Olympique lyonnais en 2004 . Selon ces sources, l’ancien prodige rhodanien n’était pas très apprécié par le vestiaire malgré ses nombreuses qualités footballistiques.

« T’es qu’un tireur de coup franc, tu ne me donnes pas d’ordre »

« Un jour, Juninho lui demande de ramasser le matériel avec les autres jeunes et Hatem lui répond : ‘T’es qu’un tireur de coup franc, tu ne me donnes pas d’ordre’ » , a révélé Frédéric Guerra, son premier agent. Très sûr de lui et de ses qualités, Ben Arfa débordait de talent, ce qui irritait aussi au plus haut point les tauliers de l’effectif, qu’il n’épargnait pas malgré leurs remontrances : « Au bout de quelques mois, Hatem s’était mis tous les pros à dos. Il était tellement fort qu’il humiliait les anciens du vestiaire sans même s’en rendre compte , rejoue son ancien partenaire Sydney Govou. Dès son premier entraînement, il dribble tous les tauliers : petits ponts, sombreros, la totale, il les a rendus dingues. »

