Qualité de l'eau: une application pour savoir ce qui sort du robinet

Le centre d'information sur l'eau (CIEau) lance une application mobile pour faciliter l'accès des consommateurs aux données de qualité de l'eau potable de leur commune ( AFP / Fred TANNEAU )

Le centre d'information sur l'eau (CIEau), créé par les professionnels du secteur, lance une application mobile pour faciliter l'accès des consommateurs aux données de qualité de l'eau potable de leur commune, pour répondre à la demande grandissante d'informations sur le sujet.

L'application EauChezMoi, téléchargeable gratuitement sur les téléphones à compter de dimanche, à l'occasion de la journée mondiale de l'eau, doit permettre de centraliser l'accès à l'ensemble des données publiques disponibles, afin de "renforcer la confiance" des consommateurs, a indiqué vendredi le CIEau, dans un communiqué.

Car avec l'émergence dans les préoccupations des associations et des autorités de santé de contaminants comme les "polluants éternels" ou PFAS, les résidus de pesticides et les micropolluants (microplastiques, métaux lourds, résidus de médicaments...), cette confiance s'est érodée.

Selon un baromètre réalisé par Kantar pour le CIEau, une large majorité de sondés (78%) a aujourd'hui confiance en l'eau du robinet, mais cet indice est "en baisse de 7 points depuis 2023".

En outre, "près de la moitié des Français déclarent manquer d'information, en particulier sur la qualité de l'eau distribuée", selon ce baromètre.

L'application doit permettre d'accéder facilement aux résultats des contrôles sanitaires réalisés par les agences régionales de santé (ARS), "compilés à partir des données ouvertes de la Direction générale de la santé (DGS) et les ARS", indique le CIEau.

En rentrant le nom de sa commune sur l'application, l'utilisateur peut consulter les résultats du contrôle microbiologique, la "dureté" de l'eau (sa teneur en calcaire), sa teneur en chlore, en fluor, en pesticides, en PFAS et comparer ces données avec les seuils réglementaires.

Si l'eau du robinet est "le produit alimentaire le plus contrôlé en France, avec près de 18 millions d’analyses réalisées chaque année, soit environ 50.000 contrôles par jour, ces informations restent encore difficilement connues du grand public", déclare le CIEau.

Partant de ce constat, les ONG Générations Futures et Data For Good avaient de leur côté mis en ligne en octobre un site proposant une carte interactive des principaux polluants chimiques présents dans l'eau du robinet. Un outil, appelé "Dans Mon Eau" (consultable à l'adresse https://dansmoneau.fr/, également basé sur les données publiques disponibles.

Le Centre d’Information sur l’eau est un centre de ressources créé en 1995 à l’initiative des professionnels qui assurent la gestion des services publics d’eau et d’assainissement en France.