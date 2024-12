information fournie par So Foot • 13/12/2024 à 13:07

Qualifs Mondial 2026 : les sept adversaires potentiels des Bleus

Le tirage le plus incompréhensible de l’histoire.

Organisé ce vendredi au cœur du siège de la FIFA à Zurich, le tirage au sort des éliminatoires européens pour la Coupe du monde 2026 a livré son verdict des mains de Robert Pirès et Fernando Llorente notamment, même si on n’y voit pas vraiment plus clair pour être tout à fait honnête.…

FG pour SOFOOT.com