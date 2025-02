information fournie par So Foot • 06/02/2025 à 12:39

Qualifications Euro 2027 : On connaît le groupe des Bleuets !

Fin du suspense.

L’équipe de France Espoirs sait désormais à quelle sauce elle va être mangée pour les qualifications de l’Euro 2027, qui se déroulera en Albanie et en Serbie . Placés dans le groupe C lors du tirage au sort ce jeudi, les Bleuets croiseront le fer avec la Suisse, l’Islande, les Îles Féroé, le Luxembourg et l’Estonie.…

TM pour SOFOOT.com