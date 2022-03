Qu’est-ce que l’aphasie, le trouble dont souffre Bruce Willis ?

Mercredi 30 mars, les proches de Bruce Willis ont annoncé que l'acteur mettait fin à sa carrière en raison d'une aphasie. Cette nouvelle met en lumière ce trouble du langage peu connu qui touche pourtant plus de 300 000 Français. « L'aphasie désigne une atteinte totale ou partielle du langage consécutive à une lésion cérébrale », souligne le Dr Benoît Guillon, praticien hospitalier neurologie de l'unité neurovasculaire du CHU de Nantes. En fonction du degré de la maladie, la personne aphasique éprouve des difficultés à parler, comprendre, lire ou écrire. Ou tout à la fois.

Pour le patient, des gestes évidents du quotidien comme discuter avec son entourage, regarder la télévision, écouter la radio ou lire le journal deviennent difficiles, voire impossibles. Il existe plusieurs formes d'aphasie en fonction de la zone du cerveau touchée. « Dans le cas d'une aphasie de Broca, le patient ne peut quasiment plus parler ni écrire, mais comprend tout. D'autres patients souffrent d'une aphasie de Wernicke. Eux parviennent à parler, mais transforment les mots, ils jargonnent et deviennent alors difficiles à comprendre pour l'entourage », détaille le neurologue. L'atteinte globale, la forme plus sévère de l'aphasie, cause d'intenses difficultés pour parler, écrire et comprendre.

Atteint d'aphasie, Bruce Willis met fin à sa carrière

L'AVC, cause fréquente d'aphasie

