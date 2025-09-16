Qarabag crée l’exploit à Benfica

Grand favori face au 36 e (sur 36) de la dernière Ligue Europa, Benfica s’est complètement sabordé face à Qarabag qui, pour sa deuxième participation en C1, remporte sa toute première victoire dans la reine des compétitions européennes.

Les Portugais font rapidement honneur à leur statut en ouvrant le score par l’entremise d’Enzo Barrenechea. Sur un corner de Sudakov, l’Argentin décroise sa tête et laisse Kochalski complètement impuissant. Dix minutes plus tard, l’Ukrainien se montre à nouveau décisif. Son centre trompe deux défenseurs azerbaïdjanais et trouve Pavlidis qui n’a plus qu’à conclure pour faire le break. KO Qarabag ? Ce serait oublier que le champion en titre a marqué au moins un but lors de ses 11 derniers matchs à l’extérieur. Leandro Andrade le prouve en récupérant une remise de Camilo Duran pour réduire la marque, complètement esseulé.…

JD pour SOFOOT.com