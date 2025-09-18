PSG : Voici pourquoi Gonçalo Ramos ne doit jamais être titulaire
Les bancs ont trouvé leur derrière préféré.
Entré à l’heure de jeu ce mercredi soir contre l’Atalanta, Gonçalo Ramos a conclu le festival du Paris Saint-Germain (4-0) et confirmé une tendance : il n’est jamais aussi bon que lorsqu’il est remplaçant. En effet, le Portugais a inscrit son seizième but en sortie de banc à Paris, égalant ainsi le record de Kylian Mbappé comme l’indique Opta.…
AB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer