PSG : une dynastie à lancer

Le PSG est à 90 minutes d’une deuxième finale de Ligue des champions en douze mois. Et ce n’est pas si courant. Serait-on en passe d’assister à l’avènement d’une dynastie, amenée à régner dans la durée ?

Le 6 mai est historiquement une date de couronnement. En 1910, George V devient roi du Royaume-Uni. En 2007, Nicolas Sarkozy accède à l’Élysée. En 2012, c’est son rival François Hollande qui devient président de la République. Sans parler des élections de Jacob Zum en Afrique du Sud (2009), Alassane Ouattara en Côte d’Ivoire (2011) ou Mahamat Idriss Déby au Tchad (2024). En 2026, le 6 mai pourrait marquer un autre avènement : celui du Paris Saint-Germain comme une force incontestable et incontestée, sur laquelle il faudra compter pendant des années, dans la redoutable arène de la Ligue des champions. Il n’y aura pas encore de nouvelle couronne sur les têtes parisiennes ce 6 mai, même si celle glanée l’an dernier pourrait tomber, mais une qualification à l’Allianz Arena sur les coups de 23 heures (voire un peu plus tard), et le PSG pourrait prétendre à installer une dynastie.

Garder son trône

L’heure où l’Europe se moquait du Paris Saint-Germain paraît bien loin. Les Parisiens se retrouvent dans le dernier carré de la Ligue des champions pour la troisième année consécutive. Aucun autre club ne fait preuve d’une telle régularité depuis 2024. Une base solide. Mais l’édifice parisien doit encore aller plus haut. Depuis la réforme de 1992, huit clubs ont disputé deux finales de Ligue des champions consécutives : l’AC Milan (1993, 1994, 1995), l’Ajax (1995, 1996), la Juventus (1996, 1997, 1998), Valence (2000, 2001), Manchester United (2008, 2009), le Bayern (2012, 2013), le Real Madrid (2016, 2017, 2018) et Liverpool (2018, 2019). Des équipes qui ont marqué leur génération. Une belle tablée, que ce PSG aspire à rejoindre pour marquer définitivement son arrivée dans la cour des grands.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com