Amiens a déjà recruté cinq joueurs

Mieux vaut s’y prendre à l’avance, comme on dit. Relégué en Ligue 3 après une saison catastrophique, l’Amiens SC ne compte pas faire de vieux os en troisième division. La saison à peine terminée, le club picard a déjà enregistré cinq nouvelles recrues. Ce lundi, il a officialisé l’arrivée de Côme Fromager , qui, en plus d’avoir d’ores et déjà le nom le plus drôle du championnat, est fort d’une belle expérience en N2, avec Lyon-La Duchère, le GOAL FC et réserve du FC Lorient.

🎥👋 Une nouvelle carte vient compléter l'effectif. Bienvenue à Côme Fromager, jusqu'en 2028 ! ⚪⚫ pic.twitter.com/w6npzwCkdc…

EL pour SOFOOT.com