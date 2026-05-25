Bruno Genesio s'en va de Lille

Un départ d’un Pep peut en cacher un autre. Quelques jours après l’annonce de la fin d’aventure de Pep Guardiola à Manchester City, Lille vient d’officialiser « la fin de sa collaboration » avec Bruno Genesio ce lundi soir. L’entraîneur des Dogues, en fin de contrat, et ses dirigeants se sont accordés pour « ne pas donner suite à leur collaboration au terme de cette saison et des deux années de contrat qui (les) liaient » , peut-on lire dans le communiqué du club.

Bruno Genesio avait rejoint le Losc en juin 2024 et s’en va donc seulement deux ans plus tard, au terme d’une saison où les Lillois ont décroché lors de l’ultime journée de championnat la troisième place de Ligue 1, synonyme de ticket pour la Ligue des champions.…

LL pour SOFOOT.com